Paganini e il Napoli | Conte il Terminator

e il, ilche riscrive il finale di campionatoIl giornalista Rai Paoloha fatto parlare di sé nella trasmissione Maracanà di TMW Radio. Le sue dichiarazioni hanno acceso dibattiti tra tifosi e addetti ai lavori. Con frasi brevi e incisive,ha analizzato la stagione, offrendo spunti su Juventus, Inter e.Giovani promesse e critiche costantiha dedicato ampio spazio alle vicende interne alla Juventus. Il focus è ricaduto sui primi anni di Motta e. Una statistica ha messo in luce come, dopo 27 partite, i due abbiano performance comparabili.Il giornalista ha poi commentato la situazione di Motta: “Mi sembra che Motta, al di là di tutto, sia costantemente bersagliato dalle critiche, che sono ingiuste”. Ha sottolineato come, nonostante alcuni errori, il giocatore debba essere valutato nelsto di una squadra in ascesa.