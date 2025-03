Internews24.com - Paganin convinto: «Improbabile che la Juve possa rientrare in lotta scudetto, la più penalizzata è l’Inter per una ragione. Col Feyenoord non cambierei modulo»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneL’ex calciatore del, Massimo, ha detto la sua sulla, sul cammino dei nerazzurri e sul match di domani colIntervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Massimoha fatto una riflessione sulle squadre inper loin Serie A, soffermandosi poi sule sulla sfida di domani dei nerazzurri in Champions League contro ilPIÙ IN CORSA PER IL QUARTO POSTO O PER LO? – «E’che la, considerando anche che ci sono tre squadre davanti. La quotaè intorno agli 82 punti e deve fare bottino pieno o quasi da qui alla fine. La stagione dellaè stata troppo altalenante, non so se riesce a trovare continuità. Ce ne fosse solo una davanti il gap potrebbe essere colmato, ma ora deve sperare che sbaglino in tre, e sono sempre state molto costanti da inizio stagione».