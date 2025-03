Sport.periodicodaily.com - Pafos-Djurgarden: le probabili formazioni

Gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Conference League 2024/2025. I ciprioti sono al debutto in una loro competizione europea e proveranno a prolungare il loro sogno. Pavos-Djurgarder si giocherà giovedì 6 marzo 2025 alle ore 21.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I ciprioti si sono qualificati agli ottavi di finale superando ai playoff I connazionali dell’Omonia Nicosia grazie al 2-1 in casa e al pareggio per 1-1 un trasferta. Anche in campionato si stanno ben comportando con il primo posto.Gli svedesi si sono classificati tra le prime otto della Conference League concludendo la fase eliminatoria con due facili vittorie contro il The New Saints e Legia Varsavia.LE(4-4-1-1): Ivusic, Correia, Luckassen, Goldar, Silva, Tankovic, Sunjic, Bruno, Dragomir, Jairo.