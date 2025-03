Ilrestodelcarlino.it - Ozpetec: "Magnifica presenza". Illusione, sogno e verità al Rossini

La poesia di Ferzan Ozpetek, la sua capacità di far parlare i volti come fossero storie e di raccontare storie sotto forma di persona, arriva sul palco del teatro. Da domani a domenica infatti va in scena lo spettacolo di uno dei registi più amati, che ha firmato il recente "Diamanti": film dove il regista indaga la femminilità in senso soggettivo, ovvero facendola uscire dagli stereotipi, dalle convenzioni di comparsa, e nutrendola invece di unapropria. Una operazione altissima, e molto apprezzata dal pubblico del cinema, che ovviamente si aspetta di ritrovare la stessa originalità, la stessa seta poetica anche a teatro. E del resto anche nei lavori espressi sul palcoscenico, quindi non solo con la pellicola, Ferzan Ozpetek si è fatto apprezzare, come dimostra il successo di "Mine vaganti".