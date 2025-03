Cityrumors.it - Ostriche popolari? Lollobrigida: “Giù l’IVA, non sono roba da ricchi!”

Leggi su Cityrumors.it

Degustazione al Senato per salvare i pescatori. Il ministro: “Così contrastiamo il granchio blu”. Scoppia la polemica.L’obiettivo? Sostenere gli acquacoltori italiani, messi in ginocchio dall’invasione del granchio blu, il crostaceo killer che sta devastando le produzioni locali.“Abbassare i prezzi permetterà a più persone di consumaree darà respiro ai lavoratori del settore”, ha dichiarato. Si tratta anche di promuovere e garantire esperienze culinarie finora rese complesse per motivi economici. Il ministro ha voluto cambiare la chiave di lettura.e lo “stop” alledi lusso: ecco i dettagliLenonpiù un lusso, parola del ministro Francesco. Durante una degustazione al Senato, organizzata dal senatore di FdI Alberto Balboni, il ministro dell’Agricoltura ha annunciato l’intenzione di ridurresu questo prodotto, definendolo sano, strategico e accessibile a tutti.