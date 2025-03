Secoloditalia.it - Ostriche, figuraccia del Pd e di Renzi: ironizzano su Lollobrigida ma il taglio dell’Iva era una loro idea…

“Pd e Italia Viva prendono in giro la proposta del ministro, dimenticando che è uguale a quella deistessi parlamentari. A quanto pare, la vera questione è chi lo propone. A voi il giudizio”. Ha gioco facile, il ministro dell’Agricoltura Francescoin un post su Facebook, nel replicare alle polemiche sollevate dal suo impegno per ridurre l’Iva dal 22% al 10% sulla ostricoltura (allevamenti di) in Italia, su proposta dei pescatori di Goro che devono affrontare l’emergenza granchio blu con il conseguente azzeramento delle vongole. “I partiti che oggi criticanodimenticano, però, che anche alcuniparlamentari hanno proposto di abbassare l’Iva sulle, così come quelli di quasi tutti i partiti in Parlamento”, sottolinea