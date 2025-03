Secoloditalia.it - Ostriche avvelenate per la sinistra al caviale. Anche le “coop rosse” sostengono la proposta Lollobrigida

Leggi su Secoloditalia.it

“Per il ministroledovrebbero avere l’Iva al 10% quindi sono beni essenziali mentre assorbenti, latte in polvere e pannolini sono beni di lusso dato che il governo Meloni ha aumentato l’Iva proprio per questi prodotti dal 5% al 10%. Davvero complimenti”, scrive su X Nicola Fratoianni di Avs, l’ultimo della seria che aironizza e attacca ladel titolare dell’Agricoltura di abbassare l’imposta sul valore aggiunto al prodotto ittico, “aggredito” dal granchio blu e non più, ormai, un bene alimentare di lusso. Un boomerang, quegli attacchi della, considerando che proprio da quel settore politico, in passato, erano arrivate proposte identiche a quella di.Le associazioni di categorie stanno col ministroIn più, un po’ tutte le associazioni di categorie,le famose “” che fanno capo alla, sono accorsi in sostegno dellasulle“low cost“.