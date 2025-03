Iltempo.it - "Ossigeno ad alti flussi" e notte con la maschera ma "non è sedato": come sta il Papa

Il quadro clinico diFrancesco "resta complesso" e la polmonite, che lo ha colpito e costretto al ricovero al Gemelli dal 14 febbraio scorso, "segue la sua normale evoluzione". È quanto si apprende da fonti vaticane, che non si sbilanciano perché mettono in conto nuove, possibili ricadute. Il Pontefice, "dopo unacon laper l'" (usata per consentirgli un riposo tranquillo), ha ripreso "l'terapia ad, la terapia e la fisioterapia respiratoria", ma "non è", si apprende. La prognosi, tuttavia, "resta riservata". Le condizioni, dunque, sembrano stabili ma non rassicuranti. Dal punto di vista clinico, emerge il fatto che bollettino quotidiano è tornato a definire “stabile” la situazione. Aggiornamento, questo, non scontato, soprattutto se si considera il ritorno agli ipotetici, brutti scenari di lunedì, quando due episodi di insufficienza respiratoria acuta, causati da importante accumulo di muco, avevano scatenato un improvviso e preoccupante peggioramento.