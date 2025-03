Ospita l’autodistrutto per mettere al comando gli uomini di Unai Emery

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-04 21:48:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals:L’Aston Villa ha ildel loro pareggio in Champions League con il club Bruge dopo una sconcertante autodistruzione dalla squadra belga ha consegnato aglidiuna vittoria per 3-1.Villa aveva preso ilattraverso lo sforzo del terzo minuto di Leon Bailey, solo per i campioni belgi in carica di rispondere nove minuti dopo attraverso Maxim de Cuyper.Dopo aver strappato Atalanta nel round di playoff, Brugge ha continuato in ascesa dopo aver livellato le cose e ha respinto molteplici possibilità di prendere un vantaggio a Villa Park la prossima settimana.Ma i campioni belgi in carica ora hanno tutto da fare dopo che Brandon Mechele ha attraversato la propria rete e Marco Asensio ha convertito con sicurezza una penalità perVilla sull’orlo del pareggio di un quarto di finale con Liverpool o Paris Saint-Germain.