Ospedali, la Regione chiarisce: nessuna restrizione alle visite ai ricoverati

Ledi parenti e amici ai pazientiin ospedale sono consentite, nel rispetto delle misure sanitarie e di sicurezza volte a prevenire il rischio di contagio da malattie respiratorie trasmissibili. È fondamentale garantire un equilibrio tra l’apertura ai visitatori, le esigenze operative dei reparti e il rispetto del riposo e della tranquillità dei pazienti.Laha inviato una comunicazione ai direttori generali delle aziende sanitarie per chiarire che non esistono restrizioni in vigore che limitino leai, come accadeva durante la pandemia. La circolare, firmata dal direttore della direzione Sanità e Welfare Federico Gelli, è accompagnata da una lettera del presidente dellaEugenio Giani. Quest’ultimo, nei giorni scorsi, aveva affrontato il tema degli orari di visita in una riunione con i direttori delle aziende sanitarie, a seguito di alcune segnalazioni di difficoltà.