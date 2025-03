Zon.it - Oroscopo di Paolo Fox del 6 Marzo 2025: Cancro cerca chiarezza

Leggi su Zon.it

L’diFox per oggi,ArieteLe stelle ti rendono più disponibile verso gli altri, rafforzando il tuo fascino. Questo periodo è positivo per l’amore, con il cielo che favorisce la solidità nelle relazioni, anche quelle nate di recente. Tuttavia, evita di esagerare nelle rivendicazioni o negli attacchi verso chi non asseconda le tue aspettative, per non rischiare di allontanare persone care o pentirti delle tue azioni.ToroLa Luna nel tuo segno potrebbe portare buone notizie per chi deve fare un’offerta o chiudere accordi finanziari importanti. È il momento di gestire al meglio gli affari economici, dando loro priorità. La tua esperienza sarà utile per costruire o ricostruire qualcosa di nuovo in ogni ambito; tuttavia, evita di trascurare i sentimenti o di dare poco spazio alla famiglia.