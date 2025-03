Romadailynews.it - Oroscopo di giovedì 6 marzo 2025: le stelle segno per segno

Cosa riservano gli astri per la giornata di? Scopri le previsioni per amore, lavoro e benessere.? Ariete (21– 19 aprile)Giornata carica di energia e determinazione. Sul lavoro, nuove opportunità si apriranno davanti a te, ma dovrai agire con prontezza. In amore, il partner potrebbe chiederti maggiore attenzione, mentre i single saranno affascinanti e intraprendenti. Salute buona, ma non esagerare con lo stress.? Toro (20 aprile – 20 maggio)Oggi avrai bisogno di tranquillità e stabilità. Sul lavoro, evita di prendere decisioni affrettate e rifletti bene prima di agire. In amore, potresti sentirti più sensibile del solito: ascolta il partner e non chiuderti in te stesso. I single potrebbero vivere una situazione ambigua. Salute discreta, ma attenzione ai piccoli fastidi muscolari.