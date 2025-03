Tvplay.it - Oriundo in nazionale, Spalletti pronto a chiamarlo per la Germania

Arrivano importanti novità per l’Italia di Luciano. L’allenatore azzurro sta valutando un’opzione interessante per l’attacco.Dopo l’eliminazione e la brutta battuta d’arresto agli ultimi Europei l’Italia di Lucianolavora per la sfida valida per i Quarti di finale di Nations League, il doppio confronto che si disputerà tra pochi giorni con l’obiettivo di raggiungere la fase finale della competizione.inper la(Lapresse) TvPlayAl di là della vittoria del torneo l’Italia affronterà laper rialzare definitivamente il suo nome evuole dimostrare che laazzurra può competere su tutti i fronti, presto ci sarà il big match con lae le due gare di andata e ritorno si disputeranno direttamente il 20 e il 23 Marzo.