Ora più che mai, perché è importante ricordare De Gasperi. Scrive Chiapello

La retorica del “noi” e la lezione di Alcide Dedi cui è stata chiusa la fase diocesana del processo verso la beatificazione sono due elementi di estrema attualità in quanto entrambi utili per la comprensione e l’azione politica, geopolitica in generale, ma soprattutto europea e per ritrovare il bandolo di un nuovo protagonismo dei cattolici attraverso il pensiero e l’identità propria deana, ossia quella popolare e democratico cristiana.Sulla prima questione basti la puntuale riflessione del sociologo Giuseppe De Rita apparsa su Avvenire nell’ambito di un dibattito sulla teologia: abbiamo bisogno di emozioni collettive, di una vita religiosa capace di passione”: egli continua parlando dell’affermazione dell’imperativo del primato del soggetto, cita Spinosa quando dice che l’uomo non desidera il bene ma chiama bene ciò che desidera, e attribuisce proprio alla teologia la comprensione della genesi di “tale crisi (forse la coltivazione libertaria finisce per essere poco realizzante per l’individuo), a non sperare di tornare semplicemente indietro a come eravamo; a non riproporre un generico primato del “Noi”,cavalcando le onde è impossibile tornare indietro”.