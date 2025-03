Isaechia.it - Ora o mai più, Pierdavide Carone: “Dopo Amici i cantautori mi snobbavano, poi è arrivato Lucio Dalla e…”

Reducevittoria suprema in Ora o mai più,ha raccontato come ha vissuto quel momento al settimanale Chi:Quando mi hanno chiamato e ho messo piede lì dentro non avevo aspettative. Mancavotv da un po’, facevo altre cose, sempre nella musica. Poi, man mano che andavo avanti, ho avuto le risposte che cercavo dai coach e dal pubblico. Mi hanno fatto capire che, al di là del programma, si erano accorti di me.Il cantautore è noto per aver partecipato adnel lontano 2010, dove si classificò terzo. Ma prima di partecipare al talent,faceva il casellante in autostrada:Quando sei un emergente non riesci a guadagnare abbastanza solo con la musica e, quindi, oltre a suonare, a fare concerti, a studiare musica, perché ho frequentato il conservatorio.