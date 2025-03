Donnapop.it - «Ora o mai più? La trasmissione più brutta!», famosa cantante distrugge il programma di Marco Liorni, ecco chi è

Leggi su Donnapop.it

Annalisa Minetti,e vincitrice di numerosi premi, è stata una delle concorrenti della seconda edizione di Ora o Maicondotto oggi dae allora da Amadeus. Nonostante siano passati ormai sei anni dalla sua partecipazione (era il 2019, quando aveva gareggiato in coppia con Toto Cutugno), Minetti conserva ancora un ricordo molto negativo dell’esperienza.Durante un’intervista a La Volta Buona, laha raccontato in modo molto emozionato e senza filtri le difficoltà vissute nel, esprimendo tutta la sua delusione per i giudizi ricevuti.Annalisa Minetti contro Ora o maicosa ha dettoAnnalisa ha spiegato di essere stata profondamente ferita da alcuni commenti ricevuti durante il. «Spesso i giudici non avevano un bellissimo modo di dire le cose», ha affermato.