Ilrestodelcarlino.it - Ora il Russi può respirare

Il 3-0 corsaro rifilato ai bolognesi dell’Osteria Grande, ha consentito aldi effettuare un importante balzo in classifica. Importante, non solo perché ha permesso di uscire dalla zona playout, ma anche a livello psicologico, perché ha certificato lo stato di forma degli arancioni nel momento topico della stagione. Tra l’altro, il successo esterno nello scontro diretto di Osteria Grande ha determinato lo scambio di posizioni nella griglia. Il, ora undicesimo, in condominio con la Reno a 33 punti, ha scavalcato i felsinei, rimasti a quota 31, in piena zona playout, con Massa Lombarda e Sant’Agostino (con gli stessi punti) e col Faenza, che ha 25 punti. Emblematico il tabellino di mercatori nel match di domenica. Sono infatti andati a rete gli attaccanti, da Saporetti a Venturi, fino a Salomone, subentrato al 20’ della ripresa e subito in gol dopo 10’.