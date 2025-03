Ilfoglio.it - Ora che è morto, Jack Vettriano ricomincia a piacermi

Leggi su Ilfoglio.it

Parecchi anni fa perversamente mi piaceva. Poi decisi che la sua arte più che pittura era illustrazione, e un’illustrazione kitsch, anacronistica, compiacente (non per nulla era il pittore vivente più riprodotto al mondo), e smisi di seguirlo. Ora, riposi in pace. È il momento di riguardarlo, di leggere la sua storia e i suoi numerosi e presuntosi detrattori. Critici d’arte, ovvio. Era un autodidatta totale, figlio di minatori scozzesi, nipote di emigranti italiani (il nonno non era ciociaro, come scrive chi confonde provincia di Frosinone e Ciociaria: semmai del Basso Lazio). A 10 anni raccoglieva patate, a 15 scese anche lui in miniera, solo a 37 riuscì a diventare pittore professionista. Gli piacevano le bottiglie di vino, le spiagge ventose, i vecchi film, i bei vestiti, le belle donne, dipingeva tutto questo e non si interessava di politica.