Opzione donna 2025 si va verso la class action? Gli ultimissimi aggiornamenti

Se ne parla da tempo ormai della ‘nuova’ versione dell’che a conti fatti ha tagliato fuori molte donne dall’unica possibilità che avevano ad oggi per ritirarsi prima dal mondo del lavoro, lasciando sul campo un 30%, trattandosi di assegno completamente ricalcolato col contributivo, ma comunque un’a cui molte avevano per necessità aderito precedentemente. Ad oggi tra i vari paletti che stanno impedendo l’accesso delle lavoratrici vi é quello che sta facendo una differenza assurda relativamente ad un ‘cavillo’, ossia 2 donne licenziate hanno ad oggi sorti previdenziali differenti, a seconda che la propria azienda sia nell’elenco dei Tavoli di crisi in monitoraggio, che restano al palo, oppure nell’elenco dei Tavoli di crisi attivi. Ma il focus sarebbe ancora da ricercare in un altro aspetto che pare essere la chiave di tutto e su cui si potrebbe basare lao meglio l’azione collettiva, che risolverebbe la diatribi tra le licenziate di serie A e di serie B ad oggi vigente.