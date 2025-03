Lecceprima.it - Operazione Sud-Est, il 416 bis continua a cadere dinanzi al Riesame

Leggi su Lecceprima.it

LECCE - Il tribunale del, in linea alle recenti decisioni, non ha riconosciuto l’associazione mafiosa neppure per altri due degli 88 arrestati (qui, l’elenco completo) nell’ambito dell’inchiesta “Sud Est” dello scorso 29 gennaio.Nello specifico, il collegio presieduto dal giudice Carlo.