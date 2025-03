Ilrestodelcarlino.it - Operatori sanitari aggrediti. La mobilitazione della Cisl Fp

Il fenomeno delle aggressioni agliè quasi ogni giorno alla ribaltacronaca, ma sono più in generale tutti glidei servizi pubblici a sentirsi sempre più insicuri e minacciati dalle intemperanze degli utenti. Per questo il sindacatoFunzione pubblica Romagna ha avviato una campagna di sensibilizzazione verso i cittadini. "Ci stiamo occupando da diverso di tempo delle aggressioni nei luoghi di lavoro pubblici – spiega una nota sindacale – in particolareprevenzione esensibilizzazione nei confronti degli utenti che si rivolgono ai servizi. In particolare il personaleo è quello maggiormente esposto ad atti di violenza ed aggressioni sul posto di lavoro, specialmente coloro che hanno contatti più continuativi con l’utenza. Questo ha un impatto negativo non solo sulla persona ma anche sulla sua vita professionale, portando a forti difficoltà nell’affrontare giornalmente il proprio lavoro, frustrazione e peggioramento del clima lavorativo".