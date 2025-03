Lortica.it - Operaio 55enne muore in un cantiere ad Arezzo

Tragedia sul lavoro ad. Undi 55 anni ha perso la vita questa mattina, mercoledì 5 marzo, intorno alle 9:30, a seguito di un incidente avvenuto in unsituato in viale Bruno Buozzi, nel centro storico della città.Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe caduto dall’alto mentre operava con un mezzo meccanico, , stava scaricando materiale da una gru quando, secondo prime informazioni, lo stesso mezzo speciale si sarebbe ribaltato, travolgendolo.Sul posto sono intervenuti i sanitari della Asl Toscana Sud Est con automedica, gli operatori della Croce Bianca di, i tecnici del Pisll (Prevenzione igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro) e le forze dell’ordine.Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per l’originario di Verghereto (Forlì-Cesena) non c’è stato nulla da fare.