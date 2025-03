Rompipallone.it - Onana di nuovo in Serie A: l’annuncio dall’estero sul portiere

Sembrava destinato ad incidere anche in Premier League, dopo quanto fatto all’Inter, ma le cose pernon sono andate benissimo a Manchester.Tutt’altro che positiva l’esperienza vissuta nel biennio allo United, da parte del portiere ex Inter. L’estremo difensore del Camerun potrebbe far rientro inA, stando a ciò che riferisconocon una decisione già presa sul titolare tra i pali dei Red Devils.Così come successo con McTominay al Napoli e con Antony al Real Betis, c’è da sottolineare come andar via da quella che risulta essere una “polveriera” a Manchester, sia una soluzione non da poco per ripartire. Che sia il caso anche di? L’ex Inter, in nerazzurro e nel suo singolo anno, sembrava essere uno dei migliori portieri al mondo. Ed è proprio in Italia che potrebbe tornare a sentirsi protagonista, con un club diA che potrebbe riportarlo ad alti livelli.