Ilrestodelcarlino.it - Omicidio Pierpaolo Panzieri: chiesti 24 anni di reclusione per Alessandrini

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Pesaro, 5 marzo 2025 –24diper Michael, 30, reo confesso dell’di, il giovane di 27ucciso con 23 coltellate la notte del 20 febbraio 2023 nell’abitazione della vittima, in via Gavelli. Questa mattina il pm Irene Lilliu ha chiesto l’esclusione delle aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Inoltrata inoltre la richiesta dell’equivalenza tra l’aggravante della crudeltà e il vizio parziale di mente riscontrato nell’imputato. Il pm in apertura dell’udienza aveva chiesto di produrre un’indagine integrativa già trasmessa agli atti del procedimento il 19 febbraio scorso e di procedere all’esame di due consulenti tecnici del pm in ordine alle circostanze dell’accertamento tecnico integrativo. La richiesta è stata rigettata dal collegio.