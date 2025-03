Trentotoday.it - Omicidio Iris Setti, arriva la pesante sentenza per Nweke

Ergastolo con isolamento diurno per un anno. Così la Corte d'assise di Trento che ha condannato Chukwuka, il 38enne che la notte del 5 agosto 2023 ha ucciso con almeno 49 pugni al volto, 61 anni, mentre attraversava il parco pubblico Nikolajewka di Rovereto, in Trentino, per poi.