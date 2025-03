Ilgiorno.it - Omicidio di Suzzara, Francesco Capuano ucciso a colpi di pistola: arrestata la figlia Rosa

Leggi su Ilgiorno.it

(Mantova), 5 marzo 2025 – Svolta nelle indagini dell’di, ex bidello di 79 anni, avvenuto a, nel Mantovano, la mattina del 23 dicembre. A sinistra, i rilievi dei carabinieri. A destra, la vittimaI Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Mantova, in stretta collaborazione con i colleghi della Compagnia di Gonzaga, questa mattina hanno arrestato46nne della vittima, in esecuzione dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal gip del Tribunale di Mantova, perché ritenuta, in ipotesi accusatoria, responsabile dell’premeditato del padre, nonché del reato di detenzione illecita di arma comune da sparo. La donna 46enne, disoccupata, è statain provincia di Napoli dove aveva trovato ospitalità a casa di familiari dopo il sequestro dell’abitazione didove viveva con il padre.