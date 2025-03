Dayitalianews.com - Omicidio a Limena: trovato in casa il cadavere di un uomo, l’allarme dato dai vicini

, un comune situato nei dintorni di Padova.Il corpo senza vita di undi 81 anni è stato rinvenuto oggi, mercoledì 5 marzo, all’interno della sua abitazione in via Papa Giovanni XXIII, 4. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti il medico legale, i carabinieri e i vigili del fuoco.è stato lanciato daidi, preoccupati perché non avevano più visto l’anziano da alcuni giorni.L’è stato rinvenuto in una palazzina che ospita quattro appartamentiSul luogo sono arrivati anche il pubblico ministero Marco Brusegan e il medico legale per dare inizio agli accertamenti. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire gli eventi che hanno condotto al tragico decesso.“Non ricordo unnel mio comune negli ultimi decenni. Siamo sotto shock” le parole del sindaco Stefano Tonazzo.