Olivera dopo il rinnovo | A Napoli sto benissimo!

Mathiasnella giornata di martedì ha firmato il suocontrattuale con ilfino al 2030. Il difensore ha rilasciato una lunga intervista sul canale YouTube di Betsson.Sport in collaborazione con la SSC.Cosa ti impressiona dei metodi di Conte ?: “L’intensità, ogni allenamento è veramente forte. Mette grande intensità, nel momento uno soffre main campo si vedono i risultati”.Che musica ascolti?: “Ascolto tutto, non c’è un genere particolare. Prima della gara la sento per concentrarmi, ascolto musica uruguaiana prima della partita.Come definirti in una parola?“Sono un uomo determinato”.Il calciatore ha fatto innamorare il calciatore? Un giocatore del passato con cui ti sarebbe piaciuto giocare ?: “C’era Martin Caceres, che ha giocato anche in Italia, che mi piaceva tanto”.