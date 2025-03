Ilrestodelcarlino.it - Oliva Dop, la battaglia continua. Ferraioli: "Non ci sono i numeri"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

E’ ancora il presidente di Confindustria Ascoli, Simone, ad intervenire sulla tutela delle olive ascolane Dop., chiamato in causa dal Presidente del Consorzio di Tutela e Valorizzazione dell’ascolana tenera Dop, Primo Valenti, e ieri anche dall’agronomo Ugo Marcelli, ha proposto ulteriori considerazioni. "Ritengo doveroso a nome dell’Associazione e a tutela delle aziende associate che rappresento – ha scritto in una nota – replicare alle ultime gravi esternazioni a mezzo stampa del presidente del Consorzio. Inutile, girare attorno al tema centrale della questione, ovvero quello dei quantitativi. Il fabbisogno attuale per la sola provincia di Ascoli (il Consorzio in verità avrebbe come area geografica di riferimento anche le province di Fermo e Teramo) sarebbe di 23.