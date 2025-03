Ilgiorno.it - Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Ski Stadium e Ski Park a Bormio: “Cantieri a tempi record”

Leggi su Ilgiorno.it

, 5 marzo 2025 – Procede a ritmo serrato e conil cantiere dello Skidi, insieme allo Skiuna delle opere strategiche per leInvernali del, affidato a Cal (Concessioni autostradali lombarde). Le due infrastrutture, fondamentali per accogliere atleti e ospiti internazionali, hanno già raggiunto, nel mese di febbraio 2025, rispettivamente il 35% e il 32% di avanzamento, confermando un cronoprogramma più rapido rispetto alle previsioni iniziali. È il punto fatto in occasione della visita deidel sottosegretario Alessandro Morelli con l'assessore alle Infrastrutture e Opere Pubbliche di Regione Lombardia Claudia Terzi, il sindaco diSilvia Cavazzi e il presidente di Cal Cristiana Molin. L'investimento complessivo per queste opere ammonta a 12,95 milioni di euro per lo Skie a 8,35 milioni di euro per ilSki, importi in massima parte finanziati da Regione Lombardia con un contributo del Comune di