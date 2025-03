Ilgiorno.it - Olimpiadi, Livigno oltre i Giochi. Parcheggi e cabinovie (quasi) pronti

(Sondrio)Asi respira già l’atmosfera olimpica. A meno di un anno dal via della kermesse a cinque cerchi di Milano Cortina 2026, la manifestazione sportiva clou per tutto l’arco alpino interessato dall’evento,ha presentato ieri lo stato dei lavori inerenti le opere cosiddette olimpiche che, grazie anche ai, consentiranno al Piccolo Tibet di rifarsi il look e di migliorare ulteriormente l’offerta turistica.assegnerà 26 medaglie nelle discipline di freestyle e snowboard. Lo scorso 11 dicembre ha consegnato la pista Lam (Aerials & Moguls) sul versante Carosello 3000, dove si terranno le competizioni di Aerials e Moguls. È stata in assoluto la prima opera olimpica di Milano Cortina 2026 a essere completata. Sul versante opposto, quello del Mottolino, è in fase di realizzazione lo snowpark dove si terranno le gare di snowboard.