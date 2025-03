Iltempo.it - Oggi l'ultimo saluto a Eleonora. "Musica dei Pink Floyd": le disposizioni per il funerale

L'ondata di commozione seguita alla scomparsa diGiorgi non accenna a placarsi. Mentre i suoi profili social sono presi d'assalto da centinaia di migliaia di utenti desiderosi di lasciare un messaggio di cordoglio, gli amministratori della pagina Facebook «Largo Arenula, 2» hanno indetto una petizione su Change.org per intitolarle via Elio Lampridio Cerva, a Roma, ovvero la via del bacio tra Nadia Vandelli e Manuel Fantoni (alias Sergio Benvenuti) nel film Borotalco. «è stata una grande attrice, amata da molti italiani. Crediamo che rinominando la via in suo onore, Roma e l'Italia tutta possano mostrare il loro apprezzamento per il suo contributo alla commedia italiana», scrivono gli autori dell'appello. Frattanto, anche Adriano Celentano – suo partner professionale nei film campioni d'incassi Mani di velluto e Grand Hotel Excelsior – ha voluto renderle omaggio sui social con un affettuosissimo messaggio.