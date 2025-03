Lanazione.it - Officina meccanica abusiva, attrezzature sequestrate: multa da oltre 5mila euro

Firenze, 5 marzo 2025 - Aveva tutto per svolgere l’attività didi riparazioni di veicoli tranne le necessarie autorizzazioni. È quanto ha scoperto la polizia municipale durante un controllo effettuato lunedì in zona Bellariva dagli agenti dei reparti nuclei speciali, territoriale Campo di Marte e Antidegrado a seguito di una segnalazione. Nel locale adibito agli agenti hanno trovato e identificato il titolare, un uomo di 50 anni residente a Firenze che indossava abiti da lavoro e che era intento in attività di riparazione su un veicolo sollevato da terra su un ponte idraulico. Sul posto anche il padre. Quando gli agenti, si legge in una nota, "hanno chiesto la documentazione relativa all’autorizzazione, all’iscrizione nel registro delle imprese per svolgere attività di aut, alla gestione dei rifiuti prodotti, il titolare ha riferito di non essere iscritto.