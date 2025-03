Ilrestodelcarlino.it - Obesità, ad Ancona trend in calo per i ragazzi sovrappeso

Nel territorio dell’Azienda sanitaria territoriale (Ast) di, anche grazie anche alle attività di promozione della salute promosse negli ultimi anni, "la percentuale dineidel campione è diminuita passando dal 32,7% del 2019 al 24,7% del 2023". ll dato, che emerge nell’ambito del programma di "Scuole che promuovono salute", viene diffuso dall’Ast nella Giornata Mondiale dell’, che si celebra oggi 4 marzo, organizzata dalla World Obesity Federation per aumentare la consapevolezza e promuovere soluzioni concrete contro la crisi globale dell’. "Quest’anno - ricorda l’Ast - l’attenzione si sposta dall’individuo ai sistemi che influenzano i tassi di: sanità, governi, industria alimentare, media e gli ambienti in cui viviamo e lavoriamo". L’Unità operativa complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della Astpromuove la Giornata Mondiale dell’per sensibilizzare la popolazione e costruire un futuro più sano per tutti.