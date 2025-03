Zonawrestling.net - NXT 04.03.2025 Ci vediamo a NXT Underground

Ciao Bro di Zona Wrestling, a separarci dal weekend di Wrestlemania c’è solo un blocco stradale denominato Roadblock, puntata speciale di NXT che si terrà al teatro del Madison Square Garden settimana prossima. Ciò non di meno oggi siamo al Performance Center per l’odierna puntata. Let’s GoChelsea Green & Piper Niven vs Zaria & Sol Ruca (3 / 5)Incominciano Chelsea e Sol, la campionessa degli Stati Uniti è subito in difficoltà perciò rapido tag a Piper che se la deve vedere con Zaria, prova di forza dalla quale entrambe escono alla pari. Nel mentre che il match prosegue veniamo informati che in contemporanea vi è una conferenza per sponsorizzare Roadblock, attualmente stanno rispondendo alle domande i campioni di coppia. Tornando al match si nota come le 2 face siano una coppia più in sincronia, nonostante le heel siano un duo da molto più tempo.