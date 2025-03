Ilrestodelcarlino.it - Nuovo titolo italiano per Falasca Zamponi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’Atletica Potenza Picena è in festa per la conquista di un. Protagonista della prestigiosa impresa sportiva è stato il portacolori della società podistica potentina, Andrea(nella foto tra il presidente Leandrini e il dt Di Lello). Sulla pista del PalaCasali di Ancona, nel corso dei campionati italiani master indoor, il forte atleta ha dominato la gara sui tremila metri, categoria M35, coprendo il percorso nel tempo record di 8 minuti, 36 secondi e 54 centesimi, e lasciando a circa 45 secondi di distacco Francesco Marchetti (Morbegno), giunto al secondo posto. La gara non ha avuto storia:ha preso il comando fin dal primo giro, accumulando vantaggio in ognuna delle quindici tornate. Ilva ad aggiungersi a tanti altri che brillano nel palmares di Andrea.