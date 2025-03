Internews24.com - Nuovo stadio Inter, inviato il documento al Comune di Milano: le tempistiche e i dettagli del piano

di Redazione, passi avanti per ilimpianto: spedito ilaldi, iIl progetto per ildie Milan continua a prendere forma. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport ci sono aggiornamenti riguardanti lee idel. I due club hannoilaldi, il quale procederà a esaminare attentamente la proposta. Ilimpianto sorgerà accanto allo storico San Siro e avrà una capienza di circa 70.000 posti. Ildi fattibilità, noto come ‘Docfap’, è stato recentemente presentato aldie contiene oltre 200 pagine disulla proposta, che comprende l’acquisizione delloMeazza e delle aree circostanti, oltre ai permessi necessari per la costruzione delimpianto.