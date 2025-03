Internews24.com - Nuovo Stadio Inter, arrivano conferme da Marotta! Ecco quando arriverà la proposta di acquisto

Leggi su Internews24.com

di Redazionedaladi. Le ultime sulla situazioneNel pre partita di Feyenoord, il presidente nerazzurro, Beppe, ha parlato cosi del temale sue parole: SUL DOPPIO CONFRONTO E SULLO– «Questa è la partita d’andata di un confronto che dura 180 minuti, è normale che partire bene oggi sia un buon viatico per il ritorno a San Siro. Io son molto fiducioso perché nonostante tante assenze, il nostro allenatore è stato capace di allestire una squadra molto competitiva. Per quanto riguarda loavrete appreso dalla stampa che a brevissimo le due società presenteranno una, in questo momento credo che una città come Milano e due gloriosi club comee Milan abbiano diritto di avere unoall’avanguardia.