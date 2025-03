Ilrestodelcarlino.it - Nuovo primario di Oculistica . Via libera dell’Ausl al bando. Altri due reparti da assegnare

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un altro tassello che, dopo i tanti (legittimi) timori del passato, è destinato a tornare finalmente al proprio posto.avrà presto una nuova guida stabile ed esclusiva. L’Ausl ha aperto infatti ilper il conferimento dell’incarico di direttore del reparto oggi nelle mani del facente funzioni Rocco De Fazio. Si tratta di una delle tre unità operative complesse (su 18 totali presenti in Ausl) ancora senza unvero e proprio assieme a Pediatria (Paolo Bottau) e a Gastroenterologia (Pietro Fusaroli), per i quali l’intenzione annunciata a inizio anno dall’Azienda sanitaria è di procedere nel corso del 2025. Il reparto di, che la scorsa estate ha lasciato la casa della comunità di Castel San Pietro per approdare in maniera definitiva all’ospedale Santa Maria della Scaletta, opera a ciclo continuo con presenza medica diurna di 12 ore al giorno e con reperibilità notturna e diurna festiva.