Ilfattoquotidiano.it - Nuovo crollo delle immatricolazioni Tesla in Germania in febbraio (- 76%). Male anche Fiat ( – 45%)

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

sempre peggio in(e non solo). Lo scorsoledella casa di Elon Musk sul mercato tedesco sono crollate del 76% rispetto allo stesso mese del 2024. La auto vendute sono state 1.429. Il dato segue un altrettanto allarmante – 59% registrato in gennaio. Complessivamente, nei primi due mesi del 2025 le vendite del gruppo insono diminuite del 70%. Ad aggravare il quadro c’è il fatto che questi crolli avvengono mentre il mercato dell’elettrico cresce. Insono stati immatricolati a36mila auto a batteria, il 30% in più dell’anno prima (- 6,4% il mercato nel complesso).La pesantissima flessione segue le ripetute ingerenze di Musk nella politica tedesca, con un ripetuto ed esplicito sostegno all’ultradestra di AfD.soffre pure la crescente concorrenza dei marchi cinesi e, forse, le attese per il lancio dei nuovi modelli.