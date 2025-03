Davidemaggio.it - Nuovi Record per Gerry Scotti su Canale5

Torna suLo Show dei, il programma dei primati del Guinness Worlds condotto da. Dalla complicata serata domenicale della scorsa edizione (media di poco più di 2,1 milioni di spettatori e share al di sotto del 15%), si passa ad un più semplice mercoledì.Ogni settimana, personaggi di ogni età e provenienti da tutto il mondo sfideranno i propri limiti per conquistare un posto nel Guinness Worlds 2025. Quest’anno il programma mostrerà delle prove in esterna che si sono svolte in Cina, tra scenari mozzafiato e imprese dal forte impatto spettacolare. A seguire sul campo questi primati ci sarà l’inviato Marco Frigatti, Ambassador del Guinness Worlds e figura storica del programma.Nella nuova edizione, iacquatici tornano protagonisti nella piscina termale più profonda del pianeta, situata a Montegrotto.