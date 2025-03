Quifinanza.it - Nuovi dazi di Trump, l’Europa risponde con il piano per l’acciaio

Leggi su Quifinanza.it

Il presidente Usa Donaldha parlato alla Camera e al Senato statunitense per esporre il suoin merito alle prossime operazioni che interesseranno la sua amministrazione. Grande attenzione è stata data nel suo discorso soprattutto all’immigrazione e ai, con il leader repubblicano che non ha fatto mancare l’offensiva anche controannunciando che qualsiasi tassa verrà imposta al suo Paese sarà equamente ribadita nei confronti dei promotori. Una guerra deiin piena regola, con il presidente Usa che sintetizza il suonel grido di battaglia, che va detto fu pure di Joe Biden, “America is back”. L’Ue di fronte a questo nuovo scenario non vorrebbe farsi trovare impreparata, con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen che ha convocato i principali leader dell’industria europea, le parti sociali e le parti interessate per il lancio del dialogo strategico sul futuro del settore deleuropeo.