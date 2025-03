Lanazione.it - Nuovi appuntamenti teatrali alle Fornaci di Terranuova

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 5 marzo 2025 –Un omaggio a Puccini e uno spettacolo per bambini Un nuovo doppio appuntamento nella prima settimana di marzo per il teatro auditorium LediBracciolini. Giovedì 621:15 un omaggio al grande compositore italiano Giacomo Puccini, la compagnia Teatri d’Imbarco porta in scena lo spettacolo La cameriera di Puccini di Nicola Zavagli, con Beatrice Visibelli e Giovanni Esposito accompagnati dal soprano Bei Bei Li. Siamo a Torre del Lago, nella villa di Puccini, nel 1908. Arriva da Firenze un giovane giornalista per intervistare il Maestro. Dopo una prima accoglienza non troppo garbata, la trascinante simpatia della cameriera Marianna ci svela passioni, amori e malinconie di Puccini. Il racconto si tingerà anche di giallo, prendendo il risvolto di un’indagine tra le pieghe di quel mistero che avvolse casa Puccini: il caso Doria Manfredi, per il quale furono coinvolti il maestro e la moglie.