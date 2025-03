Anteprima24.it - Nuove linee urbane, la soddisfazione di Mastella e Ambrosone che annunciano una grossa novità

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIl sindaco Clementee l’assessore ai Trasporti Luigiquesta mattina hanno inaugurato l’avvio delledi collegamento urbano indirizzate soprattutto al servizio degli studenti universitari e alle contrade. “È una iniziativa importante – ha spiegato– perché oggi inauguriamo i nuovi chilometri che siamo riusciti, come Comune di Benevento, a farci finanziare soprattutto per quanto riguarda le tratte scolastiche ed universitarie. Nessuno in passato aveva mai pensato che c’era questa necessità. Serviva garantire lo spostamento dei ragazzi che sono immatricolati all’Università di Benevento e al Conservatorio. Ci siamo incontrati e confrontati con i rappresentanti delle associazioni studentesche recependo tutte le loro proposte. Da stamattina partiranno questeche avranno inizio alle 7:55 per completarsi alle 19.