Lanazione.it - Nuova sede per le Acli di Arezzo in via Montefalco

Leggi su Lanazione.it

, 5 marzo 2025 –per ledi. L’associazione e tutti i suoi servizi vivranno il trasferimento in via3/7 in uno spazio moderno, accogliente, accessibile e polifunzionale sviluppato su cinquecento metri quadrati che aprirà le proprie porte alla cittadinanza a partire da lunedì 10 marzo. Leprovinciali sono pronte a concretizzare un importante investimento che ha permesso, dopo quarantatré anni, di lasciare la storicadi via Guido Monaco con il duplice obiettivo di migliorare la qualità del lavoro dei propri operatori e di sviluppare la gamma delle attività orientate al territorio e alla comunità. Il tutto, in un anno storico per l’associazione: nel 2025, infatti, ledie il Patronatodiraggiungeranno l’ottantesimo anniversario di attività, mentre il Cafdifesteggerà il venticinquesimo anniversario.