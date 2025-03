Quotidiano.net - Nuova scossa al Qatargate: "Revocare l’immunità per Moretti e Gualmini"

Iltorna a scuotere il Parlamento europeo: il nome dell’inchiesta, promossa dalla procura federale belga e iniziata nel 2022, deriva dal Paese, il Qatar appunto, sospettato di aver pagato somme di denaro e offerto regali a politici, funzionari e lobbisti per ottenere decisioni favorevoli all’interno delle istituzioni europee. Tra queste, l’attenuazione delle critiche sui diritti dei lavoratori in vista dei Mondiali di calcio 2022. Successivamente l’inchiesta si è allargata anche a Marocco e Mauritania, accusati di operazioni simili: denaro in cambio di influenze positive. Ieri i magistrati di Bruxelles hanno chiesto di sospenderea due parlamentari italiane, entrambe elette dal Pd, ovvero Alessandraed Elisabetta. Le due parlamentari, in una nota, hanno spiegato di aver "deciso di autosospenderci dal gruppo al quale apparteniamo, i Socialisti e democratici (S&D), per essere pienamente a disposizione della magistratura per qualsiasi esigenza istruttoria".