Nuova scoperta sui terremoti | il Sole potrebbe aiutarci a prevederli

Uno studio rivela l'influenza dei cicli solari sui terremoti, aprendo nuove prospettive per la previsione sismica. Previsione dei terremoti: lo studio dell'Università di Tsukuba. Per la prima volta, una ricerca scientifica suggerisce che i cicli solari possano influenzare l'attività sismica sulla Terra. Lo studio, condotto da Matheus Henrique Junqueira Saldanha dell'Università di Tsukuba, ha rivelato che le variazioni della radiazione solare modificano le proprietà meccaniche delle rocce terrestri, rendendole più fragili e aumentando il rischio di fratture. Il Sole influenza i movimenti tettonici. Ma come può il Sole, distante 150 milioni di km, influenzare i movimenti tettonici? La chiave è nelle sottili variazioni termiche che si verificano durante il massimo solare, la fase più intensa del ciclo undecennale della nostra stella.