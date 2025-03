Triesteprima.it - Nuova recinzione per Sissi: lavori da 70mila euro in piazza Libertà

Leggi su Triesteprima.it

TRIESTE - Annunciata la fase conclusiva deiper unaintorno alla statua dell'imperatricee alla aree verdi in. Si tratta di un recinto in ferro zincato a caldo e dettagli decorativi ispirati all’immagine storica e, per realizzare l'opera, sono stati.