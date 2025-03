Lettera43.it - Numeri del Lotto con l’intelligenza artificiale, studenti vincono 50 mila euro: come hanno fatto

Tredi Matematica e fisica dell’Università del Salentovinto quasi 50algrazie al. O meglio unendo le loro abilità, un meccanismo basato sulla probabilità storica (dunque passata) di estrazione di alcunie, ovviamente, una buona dose di fortuna. Posto che non esiste alcun metodo scientifico per vincere alla lotteria, i tre giovanielaborato un sistema matematico tenendo conto delle tendenze di uscita deie sono riusciti a vincere per ben due volte. La prima volta si sono portati a casa una somma vicina ai 4.500, la secondaperfezionato il sistema di gioco etotalizzato circa 43.I ragazzisviluppato un algoritmo tenendo conto delle estrazioni degli ultimi due anniraccontato da Repubblica, i ragazzi si sono recati alla ricevitoria di Monteroni (Lecce) per chiedere al titolare se fosse produttivo, secondo la sua esperienza, puntare suiritardatari (quelli cioè che non vengono estratti da molto tempo).