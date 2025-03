Nove strade coinvolte per 350 nuovi allacci | partito il cantiere da 14 milioni dell' acquedotto 

Ravennatoday.it - Nove strade coinvolte per 350 nuovi allacci: partito il cantiere da 1,4 milioni dell'acquedotto

Leggi su Ravennatoday.it

Vanno avanti i lavori di Hera per il rinnovoa rete'acquedotto e degliamenti di utenze a Ponte Nuovo, con ilche sta procedendo lungo via Ancona e via Urbino: tale intervento, nato per risolvere il problemae perdite idriche, impatterà complessivamente invie.